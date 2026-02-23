Alaca ilçe sahası zemini yenileme çalışması başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ilçe sahasının zeminini yenileme çalışmaları kapsamında yüklenici firmayı yer teslimi yapıldı.

Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından Alaca’nın takımları maçlarını merkezde oynayacak. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Alaca ilçe sahasının zemin yenileme çalışmaları başlaması nedeni ile Alaca Belediyespor’un gerek 1. Amatör Küme gerekse alt yapı müsabakalarını Çorum’da oynamak için dilekçe verdiğini söyledi.

Ayan bu doğrultusunda Alaca Belediyespor’un maçlarını öncelikli olarak Mimar Sinan sahasında orası uygun olmaması durumunda ise İtfaiye sahasında oynamasına karar verildiğini açıkladı.