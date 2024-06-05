Avrupa’nın en büyük karavan grubu NKC, Hititlerin Başkenti Boğazkale’yi ziyaret etti.

NKC’nin ziyaretinde Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek bilgiler verdi.

Karavan grubu NKC’nin Boğazkale’yi ziyareti ile ilgili açılama yapan Belediye Başkanı Özel, “Yıllardır İlçemizin tanıtımı ve turizm konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2024 yerel seçimleri ile birlikte yapmış olduğumuz araştırmalar ile maalesef ilçemizin tanıtımı konusunda büyük eksikler olduğunu tespit ederek harekete geçtik. Bugün ki misafirlerimizi Avrupa’dan davet ederek ev sahipliğimizi yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte buna benzer dünyanın dört bir tarafından gezi gruplarımızı, sivil toplum örgütlerini Hattuşa’ya davet ederek ismimizi duyuracağız. İlçemizin ve Çorum’umuzun turizmden hak ettikleri payı almasını sağlayacağız” dedi.

Karavancılar ise ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle Avrupa’da Hattuşa’ya gidilmesi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını dile getirdiler.