Futbolun birçok güzelliklerinin yaşandığı orta kuşak futbol turnuvasında da son olarak kardeş kardeşe rakip oldu.

Önceki gün Kalehisar Kardeşler İveco ile Es Bilişim arasında oynanan Siyah Grup 5.hafta maçında iki kardeş birbirlerine rakip oldu.

Kalehisar Kardeşler takımında oynayan ağabey Metin Çağıl ile Es Bilişim takımında oynayan kardeşi Mustafa Uğur Çağıl maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Maçın sonunda gülen taraf 5-1’lik skorla Mustafa Çağıl’lı Es Bilişim takımı oldu.