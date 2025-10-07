Çorum 'un Kargı ilçesinde "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla Uzay Şenliği düzenlendi.

Kargı Şehit Suat Yaşar Halk Kütüphanesince, Çorum Belediyesi ve Kargı Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şenlikte doğa bilimleri atölyesi, uzay havacılık atölyesi, astronomi atölyesi, tasarım ve matematik atölyesi, teleskop ile güneş gözleme, uzay çadırı, gerçeklik gözlüğü ile uzay yolculuğu, güneş, gezegen ve ay tanıtım stantları, tematik sergi, uzay temalı boyama standı etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşturuldu.

Çorum Belediyesi Bilim Çorum Ekibi Başkanı Seyit Kılıç, öğrencilere farklı alanlarda deneyimler yaşatmak istediklerini söyledi.

3. sınıf öğrencisi Miray Çam da, şenlikte yeni bilgiler öğrendiğini, dünyayı daha iyi tanımaya başladığını aktardı.

8. sınıf öğrencisi Elif Güngör ise hem eğlenceli, hem de faydalı bir etkinliğe katıldıklarını bildirdi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Gülhan Demiral da festival kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.