Kargı ilçesinde ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri jandarma karakolunu ziyaret etti.
Hacıhamza Köyü Şehit Hasan Bahçevan İlkokulunca öğrencilerin jandarma teşkilatını yakından tanımasını sağlamak amacıyla Hacıhamza Jandarma Karakolu ziyaret edildi.
Ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.
Karakol binasını gezen öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri jandarma personeline verdi, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.
Ziyaretin öğrencilerin toplumsal kurallar ve güvenlik bilinci kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Muhabir: Anadolu Ajansı