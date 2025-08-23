AK Parti Kargı İlçe Başkanı Av. Gülhan Demiral, arazi toplulaştırması başta olmak üzere Kargı’nın tarımsal sorunlarını Bakan Yumaklı’ya ileterek çözüm konusunda destek istedi.

AK Parti Kargı İlçe Başkanı Av. Gülhan Demiral, arazi toplulaştırması başta olmak üzere tarımsal alanda ilçede yaşanan bazı temel sorunları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya bizzat ileterek, çözüm konusunda destek isteyerek ‘taleplerimizin takipçisi olacağız” dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Çorum’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Yumaklı’nın Çorum programına katılan AK Parti Kargı İlçe Başkanı Av. Gülhan Demiral, Bakan Yumaklı’ya Kargı ilçesinin çözüm bekleyen bazı sorun ve taleplerini iletti.