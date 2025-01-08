Okul Sporları Gençler Karma Flor Curling il birinciliğinde Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği kazandı. Sekiz okuldan 16 sporcunun mücadele ettiği gençler karma curling il birinciliği müsabakaları TED Koleji Spor Salonu’nda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nazlı Ersoy. Erkan Çetin’li kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazanırken Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Yusuf Emir Bulut, Esma Doğan’lı kadrosu ile ikinci oldu. Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Emine Örs, Eren Ersoy ve Ahmet Saltık’lı kadrosu ile üçüncü olurken, Özel TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi Furkan Becet, Ecrin İkra Topcu’dan oluşan takımı ile dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva tarafından verildi.