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Badminton Federasyonu Çorum’da dün başlayan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nın açılış töreninde federasyon tarafından organizeye katkıda bulunan protokol üyelerine plaket verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Vali Yardımcısı Bayram Köse’ye, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu’ya badminton sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.