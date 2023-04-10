AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 14 Mayıs’ta yapılacak partisinin 28. Dönem Çorum Milletvekili Aday listesinin kesinleşmesinin ardından bir veda mesajı kaleme aldı.

Bu süreçte başta başta kadim medeniyetler şehri Çorum’un ihtiyaçları olmak üzere toplumun taleplerini karşılamak için hep birlikte çok güzel işlere imza attıklarını belirten Kavuncu, artık vekaleti bir başka kardeşine devredeceğini hatırlattı.

İşte o açıklama:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, kıymetli hemşerilerimizin teveccühleri ile, 27. Yasama Döneminde, 171’i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanunun çıkarılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde onurla şerefle görev yapmak nasip oldu.

Bu süreçte başta kadim medeniyetler şehrimiz Çorum’umuzun ihtiyaçları olmak üzere aziz milletimizin dertlerine tercüman olmak, toplumun taleplerini karşılamak için hep birlikte çok güzel işlere imza attık. Bu gün açıklanan AK Parti’mizin Milletvekilli adayları ile birlikte, sonsuzluğa giden yolculuğumuzdaki duraklardan birisindeki vazifemizi daha tamamlamış bulunuyoruz.

Bizler siyaseti milletimize hizmet vesilesi olarak görür ve zamanı geldiğinde de bayrağı daha ileriye taşıması için başka bir kardeşimize devrederiz. Bu anlamda kutlu mücadelemizde önümüzdeki dönem için görevi devredeceğimiz arkadaşlarımıza hayırlı işlerinde Rabbim ’den muvaffakiyetler diliyorum. Milletvekili adaylarımızın ilimiz, ülkemiz, ümmet coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim lutfetti hasbelkader, derdimiz davamıza, aziz milletimize hizmet noktasında bize milletvekilliği gibi bir imkan ve fırsat verdi. Hamdolsun, emaneti devraldığımız geçtiğimiz beş yıllık süre içerisinde hesabını veremeyeceğimiz hiçbir yanlışın içerisinde olmadık.

Hak ve hakikat düşmanlarının yaptıkları yanlışlara, haksızlıklara, zulümlere karşı da yılmadık, susmadık, sesimizi sözümüzü hep yükselttik. Her samimi Müslüman gibi öncelikle hakkın rızasını kazanmak ve halkımızın beklentilerini gerçekleştirmek için gayret ettik. Hep doğru zamanda doğru yerde doğru olan işleri yapmanın gayreti içerisinde olduk.

İlimiz Çorum’da ve TBMM’de, siyasetin bize açtığı alan içerisinde, her şart ve platformda, derdimiz ‘’davamız’’ için, sevdamız Çorum’umuz için hizmet etmeye, hizmet üretmeye gayret ettik. Hayatımızın her döneminde ve özellikle milletvekilliği dönemimizde de hakka, hukuka, hakkaniyete, tüyü bitmedik yetimin hakkına, beytülmala, asla tevessül etmedik. Helalimize haram karıştırmadık. Milletin vekili olmadan önce neyimiz varsa hatta belki biraz eksiğiyle şimdi de aynı varlığa sahibiz.

Elimizin erdiği gücümüzün yettiği nispette vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin iyi gününde de kötü gününde yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Milletin vekilliği görevimizden önceki dönemde ve milletvekilliğimizde olduğu gibi bundan sonra da ailemizin, evimizin, ocağımızın, dostlarımızın yaşadığı sevdamız Çorum’da yaşamaya, Gazi Caddemizde dostlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

Diğer taraftan, biz görevlerimizi ifa etmeye çalışırken, ‘’okyanusun içerisinde bir damla, sonsuzluğa akıp giden zaman dilimi içerisinde sadece bir nokta olduğumuz’’ gerçeğini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Her ne görev de olursak olalım, Rabbim hangi noktada vazife tayin ederse etsin, ömrümüz oldukça son nefesimize kadar Millete Memlekete hizmet edeceğiz. Bizim için Yüce Allah’ın rızası ve ‘derdimiz davamız’’ ideallerimiz adına birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın hüsnü şehadeti, her türlü makam, mevki, payenin üzerindedir.

Bizim gözümüzde tüm makamlar, tüm unvanlar geçicidir, dünyevidir. Asıl olan Rabbimizin rızası, dostlarımızın ve milletimizin hayır duasını almaktır. Bu nedenle her zaman bu kutlu davanın bir neferi olarak liderimizin izinde, milletimizin emrinde olacağız.

Yaşadığımız bu süreçte en başta, bize bu imkânı tanıyan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, bize güvenen desteklerini esirgemeyen dava büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, en önemli varlığım, saadetimiz, huzurumuz aileme, yol ve dava arkadaşlarıma, Ak Parti Teşkilatlarımıza, kadirşinas Çorumlu hemşehrilerime ve birlikte görev yaptığımız kıymetli danışmanlarıma özellikle teşekkür ediyorum.

Yeniden Büyük Güçlü Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, 14 Mayıstan sonra da liderimiz, reisimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kutlu yolda mücadeleye devam edeceğiz. Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimler, 'Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun' diyenler ile 'Tecrübeyle, birikimlerle Türkiye şaha kalksın', Türkiye Yüzyılı Başlasın diyenlerin seçimi olacaktır. Bu nedenle her zamankinden daha çok çalışacak ve liderimize daha çok destek olacağız. Yükümüz ağır, yolumuz çetin olsa da bizim daha gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz vardır. 'Biz yarıştan sonra da koşan atlarız’'. Rabbim aziz milletimizin bahtını açık etsin. Rabbim hepimize güç kuvvet versin, yüce dininde ayaklarımızı sabit kılsın, bizleri istikametten ayırmasın inşallah."