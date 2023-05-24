AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Çorum'da çeşitli temaslarda bulundu.

Kavuştu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'i ziyaret etti.

VALİ ÇİFTÇİ’YE TEBRİK

Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüşen Kavuştu, özellikle deprem bölgesindeki örnek çalışmalarından dolayı Vali Mustafa Çiftçi'yi tebrik etti.

Kavuştu, Çorumlular’ın depremin ilk anlarından itibaren adeta yardım seferberliği başlattığına dikkat çekerek, "Sayın Valimiz de koordinatör olarak bölgede çok güzel bir çalışmaya imza attı. Vatandaşlarımızın göndermiş olduğu yardımları yerli yerinde, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırarak örnek çalışmalarıyla hepimizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kavuştu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada İl Başkanı Murat Günay ve yöneticilerle biraraya geldi. Günay'ı yeni görevinden dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar dileyen Kavuştu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değindi.

Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden güçlü şekilde görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizen Kavuştu, bu konuda teşkilat mensuplarının gece gündüz demeden özveriyle çalışması gerektiğini vurguladı.

‘AZİM VE İNANÇLA ÇALIŞMAYA DEVAM’

Daha sonra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve merkez ilçe yöneticileriyle buluşan Kavuştu, "Doğru adam ve doğru adımlarla ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatmak için 28 Mayıs'ta yeniden start veriyoruz. El ele, kol kola daha güçlü yarınlar için aynı azim ve inançla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kavuştu, daha sonra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Kavuştu, son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile biraraya geldi. (Haber Merkezi)