AK Parti Kurucusu 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun hayatı kitap oldu.

Mücadele-i Hayatım başlığı ile yayımlanan kitap, Mehmet Güllük tarafından kaleme alındı.

Kavuştu’nun siyaset, iş ve vakıf insanlarından oluşan dostlarının aktardığı anılara da yer verilen kitapta, yazarın dilinden hayat hikayesi aktarılan Kavuştu, bazı bölümlerde de kendi hikayesini paylaştı.

DOSTLARINA HEDİYE ETTİ

Kitabını dostlarına hediye eden Ali Yüksel Kavuştu, Hışıroğlu Kuruyemiş sahibi, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Fikret Hışıroğlu’na da kitabını hediye etti.

GURURLA OKUDUM

Ali Yüksel Kavuştu’nun hayat hikayesinin pek çoğuna yakından şahitlik eden Fikret Hışıroğlu, “Değerli büyüğümüz Ali Yüksel Kavuştu’nun hayat hikayesinin kaleme alındığı kitabı gururla okudum. Kıymetli hediyesi için teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.