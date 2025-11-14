Çorum Ak Parti Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya Alaca gezisi sırasında ilçenin spor tesislerini de gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Beraberinde Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Kurum Amirleri ile birlikte Alaca’daki spor tesislerini yerinde incelediler.

İncelemeler sırasında tesislerin ihtiyaçları ve sporcuların taleplerini dinleyen Oğuzhan Kaya bu doğrultuda gerekenin yapılacağını söyledi.

İlçe saha zeminin eskimesi ve aydınlatma sorununun çözümü için gerekli girişimleri yaptıklarını belirten Kaya diğer tesislerinde eksiklerinin kısa sürede tamamlanarak gençliğin hizmetine sunulacağını söyledi.