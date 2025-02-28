Düvencispor’dan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Onursal Başkan Yusuf Altun ve Kulüp Başkanı Hüseyin Gödek birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belde’de yapılan spor faaliyetleri ve kulüp çalışmaları hakkında bilgiler veren Kulüp Başkanı Hüseyin Gödek bu konuda Çorum Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yalçın ve Onursal Başkanı Altun ise beldedeki gençlerin ve çocukların spor yapması için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirttiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyareti nedeni ile Düvencispor’a teşekkür etti ve başarılar dileğinde bulundu. Ziyaret sonunda Düvencispor yönetimi ve Aşgın birbirlerine değişik hediyeler verdiler.