Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Mert İlbars ve başarılı güreşçimiz Samet Yaldıran’ı makamında kabul etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, Azerbaycan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında 60 kg Grekoromen stilde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Sungurlu’nun başarılı güreşçisi Mert İlbars, 5. olan Samet Yaldıran, Antrenör Çelebi Bayır ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş’ı makamında kabul etti.

Ülkemizi başarıyla temsil ederek yurda dönen Milli Sporcularımızı tebrik eden Kaymakam Köksal, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. 20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de düzenlenen final müsabakasında parmağı kırılmasına rağmen ilçemizi, ilimizi, ve ülkemizi başarıyla temsil ederek Avrupa Şampiyonu olan Mert İlbars hepimizi gururlandırdı.