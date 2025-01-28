İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ilçe kulüplerini yalnız bırakmıyor.

Ramazan Polat 1. Amatör Küme’de pazar günü oynanan İskilipgücüspor- Osmancıkgücüspor maçını izledi.

Maçtan önce saha içine beraberindekiler ile birlikte inen Ramazan Polat ve arkadaşları iki takımıda başarılar dilediler ve centilmence biten güzel bir maç olması dileğinde bulundular.

Bu ziyaretin ardından Kaymamam Ramazan Bolat kulüp başkanı Nihat Armutcu ve ekibine teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi.