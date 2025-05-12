Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off 2. tur ilk maçında Çorum Belediyespor bu akşam saat 19’da Atatürk Spor Salonu’da Türk Telekom ile karşılaşacak.

Ligde aynı grupta mücadele eden Çorum Belediyespor ile Türk Telekam takımları finallere gitmek için iki maçlık periyodun ilkinde bu akşam Çorum’da karşılaşacaklar.

Çorum Belediyespor ligde rakibine ilk yarıda deplasmanda 86-57 yenilirken Çorum’da oynadığı maçtan ise 65-81 mağlup ayrıldı.

Gruptan çıktığı play-off ilk turunda Giresun temsilcisini iki maçtada yenerek ikinci tura yükselen Çorum Belediyespor rakibi önünde bu kez galibiyet arayacak.

Türk Telekom ise play-off ilk turunda Yeni Ordu Finalspor takımına deplasmanda 62-61 yenilirken rövanş maçında ise rakibine 99-72’lik skorla yenerek ikinci tura yükselmişti.

Çorum Belediyespor antrenörü Ömer Mumcu ilk kez katıldıkları ligde ve ardından da play-off müsabakalarında gösterdikleri performansla gelecek adına son derece güzel işler yaptıklarını söyledi. Mumcu bu akşam oynayacakları Türk Telekom’un güçlü alt yapıya sahip bir takım olduğunu ve geçmişte bir çok uluslararası başarıya imza attığını belirterek ‘Rakibimizi yakından tanıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz ancak hedefimiz evimizde kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz. Tabiki evimizde oynayacağımız bu maçta en büyük isteğimiz taraftarlarımızın takıma destek vermesi.

Çorum Belediyespor’un bu akşam evinde oynayacağı play-off 2. tur ilk maçında Türk Telekom ile oynayacağı maçın baş hakemi Murat Genç. 1. Yardımcı hakem Anıl Veziroğlu 2. Yardımcı hakem ise Tayfun Karakum. Maçın temsilcisi ise Önder Şenel.