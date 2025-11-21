Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile Kaymakam Ramazan Polat İskilip Belediyespor Güreş Takımını ziyaret ettiler. Şehit Emre Dokumacı İskilip Belediyespor tesislerinde yapılan ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Mehmet Hazır da yer aldı.

Ziyareti sırasında Antrenör Adem Uysal ve sporcular tarafından karşılanan Belediye Başkan İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İskilip Belediye Spor Güreş Takımımızı ziyaret ederek sporcularımıza yeni sezon için eşofman desteğinde bulunduk. Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat ve Belediye Başkan Yardımcım, aynı zamanda Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Hazır ile birlikte sporcularımızın çalışmalarını yerinde inceleyerek motivasyonlarını artırdık.”

Dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonu ve Türkiye şampiyonları gibi önemli derecelere sahip sporcuların yer aldığı güçlü kadronun İskilip’in gururu olduğunu vurgulayan Başkan Çizikci: “Evlatlarımızın ulusal ve uluslararası başarıları, ilçemizin sporda kat ettiği seviyeyi gözler önüne sermektedir. Her zaman olduğu gibi sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat’a ve Başkan Yardımcım Mehmet Hazır’a destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum’ dedi.

İskilip Belediyespor Güreş Antrenörü Adem Uysal da gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kulüplerini ve ilçelerini en güzel şekilde temsil etmek için çalıştıklarını verilen destek ile bunları artırarak devam ettireceklerini belirterek Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Kaymakam Ramazan Polat’a destekleri ve ilgileri nedeni ile teşekkür etti.