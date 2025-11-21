U 16 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Vefaspor şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti. Hafta içi oynanan maçlarda ilk haftanın kazanan iki takımın karşılaşmasında Vefaspor, Mimar Sinanspor’u sahasında 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. Grubun diğer maçında ise ilk maçlarını kaybeden iki takım Sungurlu Belediyespor ile Gençlerbirliği arasındaki maçtan konuk takım 2-1 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Ligde ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak. İlk iki maçından galibiyet ile ayrıyan Vefaspor iki maçta bir galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Diğer maçta ise Mimar Sinanspor evinde Sungurlu Belediyespor’u konuk edecek.