14 Mayıs seçimlerinde Çorum'dan milletvekili seçilen MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek kaydını yaptırdı.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçilen milletvekillerinin TBMM'de kayıt işlemleri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Kayrıcı, TBMM'de kaydını yaptırdı.

Kayıt işlemleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayrıcı; "Önümüzde bir seçim var. Esas önemli olan seçim o. Ülkemizin geleceği için mutlaka sayın Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla seçip, meclis çalışmalarına başlayacağız. Allah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu etsin. Türk milletine çok teşekkür ediyorum." dedi