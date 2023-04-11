MURAT KARASU

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

14 Mayıs seçimlerinden MHP’den 1. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Vahit Kayrıcı’nın ilk ziyaret ettiği yerlerden biri Ülkü Ocakları oldu.

Kayrıcı, parti binasında düzenlenen tanıtım toplantısının ardından İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, Mete Çakı ve ilçe başkanlarıyla birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Ocak Başkanı Orhan Tosik ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Kayrıcı, başkan Tosik’ten çalışmaları hakkında bilgiler alırken, seçim sürecinde de desteklerini istedi.

Kayrıcı, iftarını da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak kurulan iftar sofrasında açtı.