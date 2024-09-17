Köşe yazarımız Ali Atan Ankara'da 4-0 kazandığımız Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

İşte o yazı;

Ahlatcı Çorum FK, ilk galibiyetine Y. Malatya önünde imza attı.

Rakibin şartlarını bilmeyen yok. Transfer tahtası kapalı, stadı yok, yakın tarihte büyük bir deprem atlatmış. Ancak herşeye rağmen sahaya 11 kişi çıkmış bir takım.

Ahlatcı Çorum FK ise, bazı final vuruşlarını doğru yapabilsek şuan zirvenin dibinde olabilecek bir ekip.

Durum böyle olunca malumun ilamı bir sonuç oluyor. Öyle de oldu zaten... Kazananın başlamadan belli olduğu maçtan 4 gol çıktı.

Dört golün ikisini golcüler atarken, ikisini de orta saha oyuncuları attı. 4-0 'lık galibiyette eleştirilecek isim yok muydu? Var, Mehdi...

Neredeyse tüm topları ezdi. Peki en iyileri kim miydi? Geraldo ve Ferhat...

82. dakikada Geroldo'nun yerine giren genç yetenek Hasan Ege'ye ayrı parantez açalım. Ankaragücü'yle girilen transfer kavgasına iyi ki girilmiş.

Maça girdiği anda topla buluştu. Direk kaleye odaklandı ve sert şutu az farkla auta gitti. Oyunda kaldığı sürece de sırıtmadı.

Süre aldığı sürece izlemesi keyif verecektir. Böyle maçlarda kazanabilmek gerçekten önemlidir. Bu tarz takımların gardını kıramazsınız direndikçe direnir.

İhtiyacımız olan galibiyeti almamızda çok önemliydi. Bu maçta tüm maçlar gibi geride kaldı. Şimdi bizi büyük bir sınav bekliyor.

Burayı da kazanırsak yukarıya doğru güzel bir ivme yakalarız. Balık hafızalılara bir hatırlatma yapalım mı? Bu sezon Süper Lig'de oynayan Göztepe'nin geçen sezon 1.Lig'in 5.haftasında sadece 2 puanı vardı. Sabırla ve sükünetle beklemek lazım. Destek olmak lazım. Gerisi kendiliğinden gelir.

2 TEBRİK, 1 TEESSÜF

Bu haftaki yazıma 2 adet tebrik bırakıyorum.

İlk tebrik hiç bir sosyal olaya kayıtsız kalmayan Ahlatcı Çorum FK yönetimine.

Çocuk cinayetlerine kayıtsız kalmayarak ısınma öncesi giydikleri tişörtlere, "Çocuklara Dokunma" yazdırdığı için. Sıradan bir kulüp olunmadığını gösterir.

Bir çok kulüpten böyle bir yaklaşım göremedik.

Bir diğer tebrik de kaleci Hasan'a.

Kırmızı -Siyahlı formayla 100. maçına çıkmış.

Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Gelelim teessüf meselesine.

Ahlatcı Çorum FK, ligin 5. haftasında da sahaya göğüs reklamsız çıktı.

Sonra da diyorlar ki, "Uçağı havada gören, Çorum'a deniz istiyor"

Şoför bey, arkadan 2 tane Ankara alır mısınız?

SAHİPSİZLER!

Y. Malatyaspor taraftarı Ankara'da aynen şöyle bağırdı, "Sahipsiz Malatya, Sahipsiz Malatya"

Tribün böyle bağırıyorsa vardır bir bildiği.

Fotoğraflarda iki değişik ruh hali görüyorsunuz.

Birincisi Y. Malatyasporlu futbolcuların ısınmadaki neşeli halleri.

Diğeri de maç sonunda çökmüş halleri.

Öyle görünüyor ki, bir sezon bu ruh haliyle yaşayacaklar.

Ben kendi adıma bu gençleri oyunu çirkinleştirmeden mücadele ettikleri için tebrik ediyorum.

Şehir takımları adına da üzülüyorum.

Bizim başımıza böyle bir şey gelir mi?

Kulüp artık A. Ş...

İyi de yönetiliyor.

Mümkünse gelmesin de.

Gelirse ne mi olur?

En alt lige kadar düşeriz. (2.Amatör Lig)

Kimsenin de umrunda olmaz.

Çünkü biz herşeyi gördüğümüz yerde seviyoruz.