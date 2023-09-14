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HURŞİT BOZKURT

Saadet Partisi tarafından başlatılan ‘Milletin Vekilleri Milletin Yanında’ programı kapsamında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca Çorum’da partililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Cıdık; “Yaklaşan yerel seçim var. Biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çorum’da 14 ilçe, 2 belde olmak üzere 16 belediye var. Adaylarımızı çıkaracağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. Onun içinde gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılıyor. Teşkilatımız tarafından bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon tarafından ilçelerde çalışmalarını yürütüyor.” dedi