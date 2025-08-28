31 Ağustos Pazar günü oynanacak Keçiörengücü-Arca Çorum FK-Sarıyer maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Lige 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yapan kırmızı siyahlılar, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Eze, Yusuf Erdoğan ve Samudio gibi yıldızlarıyla 4'te 4 yapmak isteyen kırmızı siyahlıların Keçiörengücü Sarıyer mücadelesini TRT Spor ve Beinsports 2 naklen yayınlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 4. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk) TRT SPOR

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) TRT SPOR

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) TABİİ SPOR 6

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk) TRT SPOR

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs) TRT SPOR

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin) TABİİ SPOR 6

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe) TRT SPOR

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik) TRT SPOR

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana) TRT SPOR

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya) TABİİ SPOR 6