Keçiörengücü’nün yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile anlaştı ve yeni teknik adam takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Sezona Sedat Ağçay ile başlayan Keçiörengücü son haftalarda alınan sonuçların ardından ayrılık kararı almıştı. Keçiörengücü daha önce bu ligde bir çok takımda görev yapan Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Koşukavak ve ekibi yeni takımın başında ilk antrenmanına çıktı.