MURAT ÇETİN

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili seçilen Mehmet Tahtasız, mazbatasını aldı.

Dün partililer İl Seçim Kurulu’na giden Tahtasız’ın mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Doğan verdi.

Mazbata törenine CHP önceki dönem milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Deva Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, ile çok sayıda partili katıldı.

Mazbata töreninde konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerini için yeniden kolları sıvadıklarını belirterek; “28 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi

Millet İttifakı olarak seçim sürecinde halkın yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılaştıklarını anlatan Tahtasız; “Şahsıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çorum'u temsil etme görevi veren, umudumuzu örgütleyen, mücadelemizi büyüten tüm Çorum halkına teşekkür ediyor, bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin bilinmesini istiyorum.” diye konuştu

Cumhurbaşkanı seçimlerini hep birlikte kazanacaklarını söyleyen Tahtasız; “Ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye idealidir. Seçimi ilk turda almak üzere çok emek verdik, milletimiz tekrar sandık kurulmasına karar verdi. Güzel ülkemizin seçmenleri olarak 2. turu hep beraber ilk kez yaşayacağız. Halkımızın, seçmenlerimizin 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gideceğine, oylarına, demokrasiye sahip çıkacağına inancımız sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.

Mazbata töreni sonrası partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.