Emekli öğretmen Kemalettin Çalışkan (80) hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen merhum Cemalettin Çalışkan’ın kardeşi ve Zehra Gübüt’ün abisi, Muzaffer Çalışkan, Ülker Çalışkan ve Ülkü Sönmez’in babaları emekli öğretmen Kemalettin Çalışkan vefat etti.

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Merhumun cenazesi 14 Mart Perşembe günü Akşemseddin Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Fatih Akbaş