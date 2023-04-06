FATİH AKBAŞ

Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti’den İstanbul 1.bölgeden ilk tercih Çorum’dan ise ikinci tercih ile milletvekili aday adayı olan Çetin Özdaş’ın eski yapı stokunun yenilenmesine dair açıklamaları ulusal medya geniş yer buldu.

Çetin Özdaş, milletvekili adayı gösterilip seçildiğini takdirde, gerek riskli yapıların güçlendirilmesi, dönüştürülmesi, gerekse planlı şehir dönüşümü için, sahadan deneyimli uzman bir mühendis olarak, birikimiyle projeleriyle sorunların çözümüne katkıda bulunacağını belirtti.

Gerek memleketi Çorum’da ve gerekse son 11 yıldır ikamet ettiği Üsküdar’da sevilen sayılan bir kişi olduğunu kaydeden Çetin Özdaş, “40 yıllık inşaat mühendisi ve 23 yıllık riskli yapılardaki binlerce binadaki iş hayatımdaki deneyimlerimle uzmanlığımla ve 18 yaşımdan bu güne aynı çizgideki siyasi geçmişimdeki birikimlerimle ülkeme üst perdeden daha çok faydalı olmak istiyorum. Bu nedenle de milletvekilliği aday adaylığı müracaatı yaptım. Hayatımda hep planlı olmayı önemsedim, 2003’te partimizin Çorum’daki ilk yerel belediye seçiminde meclis üyesi olduğumda nazım imar planının yenilenmesini, şehirlerimizin planlı bir şekilde dönüşmesini savundum ve şehrimizdeki riskli binalarımızın sağlam yapılara dönüşmesinin mücadelesini verdim, katkılar sundum, şartlar elverdiği oranda şehrimiz Çorum’da uyguladık” dedi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİNDEN OLDUK’

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası çıkar çıkmaz bakanlıktan ilk lisans alan kuruluşlardan olarak 2012’de İstanbul Üsküdar’da açtığı mühendislik ofisiyle kentsel dönüşümün öncülerinden olduklarını kaydeden Özdaş, “Kentsel dönüşümün sadece bina dönüşümü olmamasını, aynı zamanda şehirlerinde planlı bir şekilde birlikte dönüşmesini savundum. Çorum’da 11 yıllık meclis üyeliğimde İmar Komisyonu başkanlığım dönemimde ve kısmen Üsküdar’da düşüncelerimi uygulama fırsatımız oldu” şeklinde belirtti.

‘YÜZBİNLERCE BİNA VE İNSAN HALA TEHLİKE ALTINDA’

Türkiye’nin deprem ülkesi olmasına rağmen hala yüzbinlerce riskli bina stoku bulunduğunun altını çizen Özdaş, “Yüzbinlerce bina ve insan hala tehlike altında binalarının riskine karşı devletten uygulanabilir daha gerçekçi çözümler bekliyor. Kahramanmaraş depremi tıkanan kentsel dönüşümdeki çözümsüzlüğün, şehirlerin plansızlığının ve insanların ihmallerinin acı faturası olarak adeta ders verircesine karşımıza çıktı. Bilim adamlarının çoğunun bilgilerini alt üst etti. Halbuki belediyelerin yapması gereken, sorunlarını ve çözümlerini bilen planlı şehirleşme ve güçlü sağlam binalara dönüşüm ki, bu iki önemli unsurdur depremi afet olmaktan kurtaracak olan. 20 yıldır belediye ve TBB meclis kürsülerinden ve basından defalarca bunları söyledim ama sesimizi Çorum dışına duyuramadık. Bu sorunlara çözüm olması anlamında çıkarılan kentsel dönüşüm yasa uygulamasında ise 2017’den bu zamana tıkanmışlık var. 2017’den bugüne riskli binalardaki malikler binalarını sağlam yapılara dönüştürmek istiyorlar, toplanıyorlar, görüşüyorlar, tartışıyorlar ancak kentsel dönüşümün devlet desteklerine rağmen binalarının güçlendirilmesi ile yıkılıp yeniden yapılması arasında çözümsüzlük yaşıyorlar. Kırk yıllık komşular bu nedenle birbirleriyle kavgalar ediyorlar, kötü oluyorlar ancak çözüm bulamıyorlar dolayısıyla kentsel dönüşüm ilerlemiyor. Binalarda yaşanan bu sorunları akademisyenler ve bakanlık uzmanları bilmiyorlar dolayısıyla doğru çözüm üretemiyorlar. Biz ise gerek riskli yapıların güçlendirilmesi, dönüştürülmesi ve gerekse planlı şehir dönüşümünde Çorum’da ve İstanbul’da bizzat sahadan deneyimli uzman bir mühendis olarak, birikimlerimle, projelerimle, bu 2 önemli konuda sorunların çözümüne katkıda bulunmak istiyorum. Riskli binalarımız, kolaylıkla ve hızla sağlam yapıya dönüşürlerken, şehirlerimizde planlı bir şekilde sosyal donatılarını rahatlatarak ve sorunlarını çözerek geleceğe hazırlansınlar istiyorum. Kahramanmaraş depremiyle önemi bir kez daha artan acil çözüm bekleyen bu çok önemli 2 konunun çözümüne daha üst perdeden katkıda bulunarak ülkeme ve partime faydalı olmak düşüncesiyle aday adayı oldum. Ancak genel merkezimizin takdiriyle aday yapılsam da, yapılmasam da çok önemli değildir, önemli olan partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçimde yeniden kazanmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.