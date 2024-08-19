Çorum FK Kerem Pala’yı bu sezon da Çankaya FK’ya kiraladı. Altınordu ve Göztepe alt yapılarıhnda oynadıktan sonra 2018 yılında ilk profesyonel imzayı Çorum FK’da atan Kerem Pala iki sezon kırmızı siyahlı takımda forma giydi. Ardından kiralık olarak Ispartaspor, Karşıyaka, Ofspor, Kırıkkalegücüspor, Gümüşhanespor ve son olarakta geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Gümüşhanespor’a gitti.

Bu sezon başı takımın Çorum’da yapılan ilk etap çalışmalarına katılan Kerem Pala’nın bu sezonda kiralık verilmesine karar verilmişti. Kerem Pala 3. ligde mücadele edecek olan Çankaya FK’ya bir sezonluğuna kiralık olarak verildi.