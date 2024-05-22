Ahlatcı Çorum FKnın Bodrumspor ile oynadığı maçta iki tanıdık isim tribünde yer aldı.

2000’li yıllarda Çorumspor takımında teknik direktör olarak görev yapan bir dönem milli takımda da görev alan Celal Kıbrıslı Çorum FK’nın Bodrumspor maçında kırmızı siyahlı takıma destek verdi.

Maçı birlikte görev yaptığı dönemden tanıdığı Salih Karahan ve yönetici Hakan Yalçınkaya ile birlikte izleyen Celal Kıbrızlı kırmızı siyahlı takıma başarılar diledi.

Maçı izleyen diğer isim ise Beşiktaş ve bir çok kulüpte forma giyen ve Şekerspor’da Oğuzhan Yalçın ile birlikte futbol oynayan Tamen Tuna da kırmızı siyahlı takım maçını izledi.

Maçın devre arasında eski takım arkadaşı Oğuzhan Yalçın ile sohbet eden Tamer Tuna kendisini başarısından dolayı tebrik etti.