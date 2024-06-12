Kick Boks İl birinciliği hafta sonunda Yeni Spor Salonunda yapıldı.

İki gün süren minik, küçük, yıldız ve gençler Kick Boks il birinciliğinde tüm kategorilerinde toplam 142 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Minik Kızlar : 28 kilo: 1.Rüya Oruçoğlu, 37 kilo: 1.İlgin Deniz, 2.Eylül Buse Sile. 42 kilo: 1.Kıvılcım Karaman, 2.Zeynep Mazlum. 47 kilo: 1.Beril Su Kose, 2.Elis Yağmur Yıldırım. 4 47 kilo: 1.Aliyna Şirin Sertoğlu , 2.Rüveyda Türker, 3.Sultan Gözde Ercan, 4.Zümra Aydın

Minik Erkek 24 kilo: 1.Yiğit Boran Can, 2. Can Saltan. 27 kilo: 1.Umut Ilıman. 30 kilo: 1.Poyraz Emir Şimşek, 2. Ayaz Efe Çakal. 36 kilo: 1.Umut Poyraz Demirci, 2.Efe Haydar Deniz, 3.Asrın Zeki Ünver. +36 kilo: 1.Ateş Poyraz Çıkık, 2.Baran Demirci.

Küçük Kadın K-1: 70kilo: 1.Şükriye Nur Yılmaz. Genç Erkek K-1; 67 kilo: 1.Şahin Çoklu. Büyük Erkek K-1: 75 kilo: 1.Ramazan Bendi Aktaş. Büyük Erkek Point : 79 kilo: 1.Eyüp Aslan

Genç Kadın Kick: 52 kilo: 1.Menekşe Ebrar Kaya, 70kilo1.Yağmur Su Sanan. Genç Kadın Light Contack: 50 kilo: 1.Rabia Kocaman, 55 kilo: 1. Elif Danacı, 2. Eda Nur Baysal

Küçük Kadın Full Contack: 56 kilo: 1.Fatma Sıla Kıllı. Büyük Kadın Kick Light : 55 kilo: 1.Hatice Sena Ender. Büyük Bayan Point: 50 kilo: 1.Emine Naz Akça. 60 kilo: 1.Zeynep Ezgi Baş

Büyük Kadın Low Kick: 52 kilo: 1.Zehra Aksu. Büyük Erkek Kick Light: 74 kilo: 1.Enes Duman. 79 kilo: 1.Mert Taha Amir. 84 kilo: 1.Asım Saraç. 94 kilo: 1.Ümit Yılmaz Genç Kadın Full Contack: 52kilo: 1.Ebrar Köylü. 70 kilo: 1.Emine Koçak.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.