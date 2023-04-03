FATİH AKBAŞ

Atıf-Der Başkanı ve Çorum Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Lek, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayakkabı ile seccadeye basarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayakkabı ile seccadeye basarak fotoğraf çektirmesinin ardından yaptığı açıklamayı ‘özrü kabahatinden büyük’ olarak niteleyen Atıf-Der Başkanı ve Çorum Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Lek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Poz vermesi yetmemiş gibi özrü kabahatinden büyük olur derler ya, işte o minvalde bir açıklama yapıyor. Açıklamasında özür de edilemiyor, sadece üzgünüm beyanatında bulunuyor. Ve diyor ki fark etmedik. Bay Kemal, sen fark etmedin. Yanındaki üç kişi de mi fark etmedi? Hadi onlar da fark etmedi. Bu fotoğrafı çekende mi fark etmedi. Fotoğrafı çeken de fark etmedi. Bunu servis yapanlar da mı fark etmedi? Bu yapmış olduğunuz milletimizin değerlerine karşı göstermiş olduğunuz saygısızlığı ki zira bunlar ilk değil. Sizler evine bizlerin kutsal saydığı, mahrem olarak bildiği evlerine, fakir fukaranın evlerine ayakkabılarıyla giren ve girmekten gocunmayan kişilersiniz. Aziz milletimiz bunu biliyor. Aziz milletimiz, ferasetli milletimiz bunun farkında. Ve biz İskilip’ten İskilipli Atıf Hoca'nın memleketinden bu açıklamayı yaparak Bay Kemal'e buradan hem tepkimizi göndermek istiyoruz hem de İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun takiye ile ilgili verdiği misalle konuşmaya binaen Kemal Bey'e İskilip de imal edilen kuzu derisinden imal edilen bu meshleri kargoyla göndereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bay Kemal, bu mesh ne işe yarayacak biliyor musunuz? Bu mest sizin İl Başkanınız Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği takiye’deki, sizlerin takviye işlerinde loading görevi görecek, size bir yükleme yapacak ve yine takviye işleminde size level atlamanızı sağlayacak. Bu aziz milletin fertleri seccadeye bu meshlerle ayaklarını dokunduruyor, seccadeye tertemiz pak alınlarını değiyorlar. Bizler Milli İrade Platformu olarak Atıf-Der olarak sizleri en şiddetli şekilde kınadığımızı tekrardan ifade etmek istiyoruz. Ve umuyoruz ki bu fotoğraf karelerinden sonra İl Başkanınız Canan Kaftancıoğlu'nun takiye ile ilgili açıklamalarından sonra sizlere Bay Kemal'e ‘mücahit’ yakıştırmasını yapan Saadet Partili kardeşlerimiz de bir kere daha düşünür ve biz ne yapıyoruz, nasıl bir ortam içerisindeyiz diye kendilerini sorgu ve suale çekerler.

Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde ‘mücahit’ unvanı en çokta merhum cennet mekân Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakışmıştı. Biz ondan başkasına mücahit derken emin olun iki kere düşünüyor ve bir kere konuşuyoruz. Kıymetli kardeşlerim ve bizleri takip edenler. 14 Mayıs'taki seçim şu andan itibaren gösteriyor ki sahte ile gerçeğin seçimi olacak. 14 Mayıs'taki seçim doğru ile yalanın seçime olacak. 14 Mayıs'taki seçim, eve ayakkabılarıyla girenler ile fakirin fukaranın sofrasına diz çöküp onların alnını okşayanlar arasında yapılan bir seçim olacak. 14 Mayıs'taki seçim seccadeye ayakkabıları ile basanların ve seccadeye tertemiz pak alnını koyanların arasında gerçekleşen bir seçim olacak. Ve biz Atıf-Der olarak Çorum Milli İrade Platformu olarak tarafsız değiliz. Tarafımız, Hak'tan ve hakikatten yana olan, mazlumların başını okşayan, mazlumların her daim yanında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız.”