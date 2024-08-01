Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkkale-Çorum hızlı tren ihalesinin bu ay yada önümüzdeki ay yapılacağını duyurdu.

Trabzon ziyaretinde Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu; "Bu sene inşallah ilk etapta Kırıkkale-Çorum arasının hızlı tren yapım ihalesini çıkıyoruz. Bu ay ya da önümüzdeki içerisinde bu ihaleyi gerçekleştireceğiz." dedi

Uraloğlu Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ise bu yılın sonunda yarada 2025 yılının başında gerçekleştireceklerini ifade ederek; "Bu senenin sonu ya da 2025'in başında da Çorum-Samsun arasının yapım ihalesini inşallah çıkacağız. Bir taraftan da Samsun ile Sarp Sınır Kapısı'na sahilden demiryolunu getirme ile ilgili proje çalışmalarını başlattık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü burada bir taraftan yük taşırken diğer taraftan ise insanın taşınması da önemli. Yerleşim daha çok sahil kesimde olduğu için doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.