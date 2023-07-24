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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Çorum’dan da geçecek olan Samsun-Kırıkkale hızlı tren projesinin 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında olduğunu açıkladı.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demiryolu ağının geliştirilmesi için tamamlanan ve yapımı süren projeler hakkında bilgiler vererek, Türkiye’nin dört bir yanını demiryolu ağı ile buluşturma çalışmalarını sürdüklerini duyurdu.

Genel Müdür Hasan Pezük, “Yapım projeleri ile birlikte 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demiryolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yeni demiryolu koridorunu oluşturacak olan Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya- Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir- Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatlarına ilişkin proje hazırlama ve yapıma yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir” dedi.