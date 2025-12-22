Çorum’da uzun yıllardır yapımı süren ve 2026 yılından itibaren tamamen trafiğe açılması planlanan Kırkdilim Tünelleri’nde ilk kaza yaşandı.

Deneme amaçlı olarak araç trafiğine açılan tünellerden birinde, bugün saat 14.30 sıralarında dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tünelden geçiş yapan kamyon yüklü bir çekici tır, tünel içinde sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle tünelde trafik bir süre tamamen durdu. Yaşanan aksaklık sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine sevk edilen görevlilerin müdahalesiyle tır, sıkıştığı noktadan çıkarıldı. Ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yaşanan olay, henüz deneme aşamasında olan Kırkdilim Tünelleri’nde araç ölçüleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.