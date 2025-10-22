İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, Çorum’daki barajların son durumu ile bilgi verdi.

Çiçekdağ, Çorum’da kuraklık yaşandığını ancak su sıkıntısı yaşamayı beklemediklerini ifade etti.

Çorum’da barajlar alarm vermeye başladı

Çorum'da 2 barajda doluluk oranının yüzde 1’e kadar düştüğünü belirten Çiçekdağ, Alaca ve Hatap Barajı yüzde 1’e, Koçhisar Barajı’nda ise yüzde 2 seviyesine geldiğini söyledi.

Çiçekdağ, Çorum’daki barajlardaki son durumu şu şekilde açıkladı;

“Yenihayat Barajı yüzde 14, Çorum Barajı yüzde 44, Alaca Barajı yüzde1, Hatap Barajı yüzde 1, Koçhisar Barajı yüzde 2, Obruk Barajı yüzde 68”