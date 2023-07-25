Tahmini Okuma Süresi: dakika

MURAT KARASU

Kırkdilim Köyü’nün Mesire Alanı civarında ağaç kesimi sonrası alanda kalan çalı parçaları ve gazeller tehlike yaratıyor. Gazetemize ulaşan köy sakinleri yangın riskine karşı ilgili kurumları önlem almaya davet ettiler.

YASAK OLMASINA RAĞMEN PİKNİK YAPIYORLAR

Ormanlık alanlara girişlerin yasak olmasına rağmen geçtiğimiz Pazar günü yaklaşık 20 aracın alana gelerek piknik yaptığını ifade eden köy sakinleri, bu alanlara denetim yapılması gerektiğini ifade ettiler.

‘DALLAR VE ÇALILAR ADETA ÇIRA GÖREVİ GÖRÜYOR’

Bölgede yapılan kesim sonrası ağaçlardan kalan dallar ve çalıların kuruduğu için şu anda adeta çıra görevi gördüğünü vurguyan köy sakinleri, “Kırkdilim orman köyü. Bir kişinin atacağı izmarit dahi yangını başlatmaya yeter. Endişe ediyoruz. Durumu yetkililere bildirmemize rağmen bir ses çıkmadı. İlgili kuruluşları önlem almaya davet ediyoruz” dediler.