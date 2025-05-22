Çorum 'un Mecitözü ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklar Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi.

Mecitözü Kaymakamlığınca organize edilen etkinlikte katılımcılar 1791 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Etkinliğe Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ın yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, eğitimciler ve öğrenciler de katıldı.

5 kilometrelik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan katılımcılar, burada Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Kaymakam Nayman, zirvede yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Nayman, "Bu tür etkinlikleri geleceğimizin teminatı gençlerimizle yapmaktan mutluluk duydum. Katılımcılar hem spor yapmanın hem de temiz havanın tadını çıkardılar. Doğayla baş başa geçirilen bu özel gün hem bedensel hem de ruhsal olarak yenilenmemize fırsatlar sundu." dedi.