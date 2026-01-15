Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda (TBMM), trafik cezalarının arttırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürürken dün teklifin 10 maddesi daha kabul edildi.

SALDIRI AMAÇLI ISRARLI TAKİBE 180 BİN LİRA

Kabul edilen düzenlemelerle hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Maddelere göre; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE YENİ CEZALAR

Ehliyeti olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran işletenlere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak.

Buna göre: İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

HIZ SINIRI İHLALİ

Yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırı aşım miktarına göre cezalar 2 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde geçenlere;

6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.