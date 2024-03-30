Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona eriyor.

1 Aralıktan itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan kış lastiği uygulaması zorunluluğu, sürücülerin daha güvenli sürüşünü amaçlaması için uygulanmıştı. Havaların güzelleşmesi ve yaz aylarının başlaması ile beraber kış lastiği uygulamasının da sona erdiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu gereği uygulanan yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona eriyor.