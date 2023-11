Tahmini Okuma Süresi: dakika

‘Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı’, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapıldı.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Şube Şeflikleri, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların kış mevsiminde alacağı tedbirler görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar ise şunlar:

“Kış tedbirleri kapsamında, trafik birimlerince şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2023 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenerek, bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak.

Şehir içi ana güzergâhlarda ve şehirlerarası karayollarında hız kontrolü başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanma, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimleri yapılacak. Sürücülere buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafelerinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı yerlerin önceden bilgilendirilmesi yapılarak, Karayolları ekiplerinin trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak. Yerleşim yeri dışındaki Karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce her türlü yardım sağlanacak, gerektiğinde kamu kurum kuruluşlarına ait tesisler ile öğrenci yurtlarından istifade etmelerin sağlanacak. Trafik polisi ekipleri ile jandarma trafik timlerince şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında çok sayıda araç ve sürücü denetlenecek. Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takoğraf, ışık donanımı vb. gibi teknik denetimlerin yanı sıra mevsim şartlarına uygun gerekli teçhizat ve avadanlıkların (zincir, takoz, çekme halatı vb.) kontrollerinin yapılacak. Okul servis araçlarının daha dikkatli kontrol edilecek ve okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenmesi sağlanacak. Araç sürücüleri bizzat durdurularak veya megafonla uyarılıp zincir takmaları, takip mesafesini güvenli seviyede sağlamaları, sollama yapmamaları, sisli havalarda araç farlarını ya da ikaz ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacaklar. Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uyarılarak, güzergâh üzerindeki konaklamaya müsait yerlerde dinlendirilmeleri sağlanacak. Çorum’da bulunan tüm şehirlerarası, şehiriçi ve köy yollarının sürekli trafiğe açık bulundurulması amacıyla karayolları, İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi ekiplerinin hazır bulundurulması gibi konular görüşüldü.”

Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte il genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin önceden alınacağını belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaşanabilecek olumsuzlukların yerinde ve zamanında çözüme kavuşturulması için kurumların birbirleriyle sürekli iletişim halinde bulunarak koordinasyonun içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Kış mevsimi süresince yola çıkacak sürücülerin, kış mevsiminin zorlu şartlarını göz önüne alarak trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerinin, yola çıkmadan önce her türlü hazırlıklarını yapmalarının kendi can ve güvenlikleri açısından oldukça önemli olduğunu belirten Vali Dağlı, kış mevsimi süresince yola çıkacak tüm sürücü ve yolculara kazasız, belasız, güvenli yolculuklar diledi.

Toplantı ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.