Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Çorum'un da bulunduğu bir çok ilde kısa süreli yerel yağışlar olacağını duyurdu.

Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu 43

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 41

Samsun: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39