Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap Kültür Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Çorum’da 10 Ekim'de kapılarını açan ve bölgenin en büyük fuar etkinliklerinden biri olan Kitap Kültür Günleri, yazar söyleşileri ve imza etkinlikleriyle adeta dolup taştı. TSO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen Kitap Kültür Günleri, her yaş grubundan vatandaştan büyük ilgi gördü.

Fuar, dün ünlü televizyon programcısı Pelin Çift ve tarihçi-yazar Tufan Gündüz’ün gerçekleştirdiği "Uzun Tarihten Kısa Notlar" adlı söyleşi ile sona erdi.

Çorum Belediyesi’nin şehrin kültür hayatına önemli katkılar sağlayan ve her geçen yıl kapsamı genişleyen Kitap Kültür Günleri, bu yıl da Türkiye’nin önde gelen yazarları ve yayın evlerini Çorumlularla buluşturdu.

130’un üzerinde yazar ve 80’in üzerinde yayınevinin katılımıyla 10 gün boyunca devam eden kitap fuarını yüzbinlerce vatandaş ziyaret etti. Çorum Belediyesi tarafından 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 100 TL değerinde alışveriş çeki dağıtıldı.

Hayırsever kişi ve firmaların da katkısıyla bu destek için toplam 3 milyon 200 bin liranın üzerinde bir kaynak sağlandı.