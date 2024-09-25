Kızılay Alaca şubesinde bayrak değişimi yaşandı.

Önceki dönem Alaca şube Başkanı Fatih Arslan'dan boşalan başkanlık koltuğuna Kızılay Alaca şubesinden Akif Yurt getirildi.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Şube Başkanı Akif Yurt, " Kızılay Alaca Şubesi'nde 4 yıldır aktif görev yapmakta iken 20 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Alaca Kızılay Şubesi başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayım. Birlikte görev almış olduğum önceki dönem başkanımız Fatih Arslan beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mevla'm bu meşakkatli görevi layığı ile yapmayı bizlere nasip etsin inşallah" dedi.