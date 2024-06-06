Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi, Sungurlu’da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.

Atatürk Meydanı'nda çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 11.00 ile 18.30 arasında kan bağışları alınacak.

İlçe halkını kan bağışı kampanyasına davet eden Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, "Bağışlayacağınız bir ünite kan yüzlerce umuda dönüşür. Her yıl binlerce insan, kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de yıllık kan bağış oranı çok az. Oysaki kan bağışı, insanın hayatını kurtardığı gibi bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Kan bağışının sağladığı faydalardan bazıları; kan verirken kişinin vücudunda kan yapan organlar uyarılmakta ve vücudun kan yapmasını teşvik etmektedir. Vücudunuzda bulunan kan hücrelerini yeniler. Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur. Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur. Kan bağışında bulunan kişiler kendini psikolojik olarak rahat, huzurlu hisseder. Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek güven duyar. Kan bağışında bulunan herkese kan grubu, kan sayımı, kanla bulaşan hastalıklara yönelik tarama testleri uygulanmaktadır. Bu nedenle kan bağışı kişinin sağlığı açısından oldukça faydalı olabilir. En kolay iyilik hareketi olan kan bağışlamak için sizleri 30 dakika ayırıp yüzleri güldürmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.