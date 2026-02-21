Çorum’da 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Güvenli Okul Toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Tarım Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okulların güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, olup tüm paydaşlar ve okul idareler ile çalışmaya devam etiklerini söyledi.

Toplantıda Milli Eğitim Müdür Yardımcı Tahir Demir, okul güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, risk analizleri ve saha çalışmaları, denetim ve rehberlik faaliyetleri, kolluk kuvvetleri ile koordineli yürütülen çalışmalar, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin istatistik veriler paylaşıldı.

Veriler doğrultusunda ikinci dönemde planlanan önleyici ve koruyucu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Müdür Yardımcısı Tahir Demir tarafından; okullarda kamera sistemleriyle ilgili herhangi bir eksikliğin bulunmadığı, öğretmen dışındaki personelin güvenlik yönünden düzenli olarak denetlendiği, okul servislerinin periyodik kontrollerinin yapıldığı, kantinlerin düzenli olarak denetlendiği, okul çevresindeki metruk binaların ilgili kurumlara bildirildiği, sokak aydınlatmalarının takip edildiği, tek dal sigara ve kesici-delici alet satışına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü, sanatsal ve sportif etkinliklerin artırıldığı, rehberlik servisleri tarafından bağımlılıkla mücadele, dijital bağımlılık, akran nezaketi ve problem davranışlara yönelik eğitimler ile proje ve çalıştayların yürütüldüğü ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okul çevresindeki denetimler ve kolluk kuvvetlerince alınan önlemler aktarılırken, Jandarma Komutanlığı tarafından da sorumluluk alanındaki okullarda gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Başkomiser Anıl Kırıkcı ile Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli J.Asb.Kd.Üsçvş. Nurcan Kızıllar tarafından okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, öğrencilerin korunmasına yönelik rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetleri, risk analizleri ve önleyici çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon başlıklarında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda; eğitim öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde devam etmesini sağlamak amacıyla çocuklarımızın her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, kurumlar arası güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekerek, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almalarının en temel öncelik olduğunu ifade etti.

Toplantı, ikinci dönemde alınacak tedbirlerin kararlılıkla uygulanması ve iş birliğinin artırılması yönünde yapılan değerlendirmelerle sona erdi.