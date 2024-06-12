Kızılırmak Holding'in Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Genel kurulda konuşan Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, yaptığı sunumda göreve geldikleri 2016 yılında itibaren holding bünyesinde bulunan şirketlerde gerçekleşen üretim artışını grafiklerle anlattı.

Kızılırmak Holding'in 2021-2022-2023 yıllarına ait bilançolarının okunarak ibra edilmesinin ardından yeni yönetim kurulu seçildi.

Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Samet Sami Temel yeniden seçilerek güven tazeledi.

1978 yılında kurulan holding bünyesinde, döküm ve makina olmak üzere iki fabrika faaliyetlerini yürütüyor.