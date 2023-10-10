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KIZILIRMAK HOLDİNG, yurt içinde ve yurt dışında ise Balkan ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya Türk devletleri ve Ortadoğu coğrafyalarında her geçen gün pazar payını artırmaya devam ediyor.

Holding, kurulduğu günden itibaren sürekli ortakları ile fikir alışverişi yapıp hedeflerini paylaşarak büyüyor.

Milletvekili danışmanı Murat Kılıç'ın babası Rıdvan Kılıç ve kurucu ortaklardan, Cafer Yaşar, Hüsamettin Tufan ve İrfan Kılıç'tan oluşan bir heyet Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel'i ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, şirket kurulduğu günden beri destek veren kurucu ortakları dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu ve son gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı.

'TÜRKİYE'DE DÖKÜM VE MAKİNA SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK ETTİK'

Kızılırmak Holding'in 1970'li yılların sonuna doğru kurulduktan sonra başta Çorum olmak üzere bütün Türkiye'nin döküm ve makina sektörüne öncülük ettiğini belirten Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, "Şirketimiz bugün genç ve dinamik kadrosuyla yurt içinde olduğu gibi Balkan ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletleri ve Ortadoğu coğrafyalarında her geçen gün pazar payını artırarak ticaret ve işbirliklerine devam etmektedir. Buna ilaveten son dönemlerde özellikle kalite sistemleri, ölçme ve kontrol tekniklerindeki yoğun eğitim ve yatırımlarını artırarak daha farklı ve hassasiyet isteyen sektörlere girmeyi başarmış olması ortaklarımızı ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

'ÇOK SAYIDA VASIFLI TEKNİK ELEMANA İHTİYAÇ VAR'

Çok sayıda vasıflı teknik elemana ihtiyaçları olduğunu kaydeden Samet Sami Temel, şirket ortaklarına çağrıda bulunarak, "Mevcut hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok sayıda vasıflı teknik elemana ihtiyaç duymaktayız. Bunun için özellikle ortaklarımızın çocukları ve yakınlarından teknik ve meslek okulu mezunu torna, tesviye, borwerk ve CNC operatörlüğü alanında yetişecek, eğitim alacak stajyer ve çırak aramaktayız. Yine ortaklarımızın mühendis, yazılımcı, işletmeci v.b alanlarda meslek sahibi olan evlatlarını tecrübe aramaksızın istihdam ederek Kızılırmak'ı gelecek dönemlerde yönetecek kadroları gene kendi içimizden yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel ziyaretin sonunda şirket ortaklarını döküm ve makine fabrikalarını gezdirerek bilgi verdi.

Firma ortakları ise genç ve dinamik kadronun azmini tebrik edip, şirketin 45 yıllık tecrübesi ve geleceğine güvendiklerinin altını çizerek başarılarının devamını dilediler. (Advertorial)