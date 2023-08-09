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Çorum'un Osmancık ilçesinde İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğü, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD gönüllerinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Osmancık ilçesinde yoğun yağış sonrası gerçekleşen ani su yükselmesi sonucu 3 vatandaş Kızılırmak Nehri'nde oluşan bir adacıkta mahsur kaldı, 1 vatandaş ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 45 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda mahsur kalan afetzedeler ile kaybolan şahıs, sondaj ve su üstü aramaları sonucu bulundu. Kurtarılan şahısların sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere botlarla alınarak kıyıya getirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.