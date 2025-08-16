Analig Masa Tenisinde erkeklerde Konya kızlarda ise Batman takımları şampiyon oldu. Yapılan grup ve yarı final maçları sonunda ilk üç sırayı alan 24 erkek 24 kız takımının mücadele ettiği Analig Türkiye finalleri Yeni Spor Salonunda yapıldı.

12 Ağustos’ta başlayan müsabakalar 14 Ağustos’ta yapılan final maçları ile sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan finaller sonunda kızlarda final maçında Yalova’yı yenen Batman takımı Türkiye Şampiyonu olurken Yalova ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Amasya kız takımı üçüncü olurken İstanbul Anadolu takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Erkeklerde ise tüm maçlarını kazanan Konya finalde de Yalova’yı yenerek şampiyon olurken Yalova kızların ardından erkeklerde de finalde kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Denizli takımı üçüncülük ödülünü olurken Ankara ise dördüncü oldu. Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların ödüllerini Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Analig Koordinatörü Spor Uzmanı Serkan Karaman ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör tarafından verildi.