Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Yaş Üstü Veteranlar Basketbol turnuvasında 7 takım mücadele edecek.

Yedi takımın iki grupta mücadele edeceği turnuvada heyecan önceki akşam oynanan üç maçla başladı.

Turnuvada A grubunda Bastonia Basketbol, Erdemli Tarım Basketbol, Brothers Basketbol, Gelişim Basketbol, B grubunda ise Motto Basketbol, Merket Elektirik Basketbol ve Bayat Basketbole takımları mücadele edecek. Ligde maçlar hafta sonları oynacak.

Çift devreli maçlar 22 Şubat cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile sona erecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecekler.